Чим небезпечні мийні засоби з триклозаном

Однак з'ясувалося, що він небезпечний: багато досліджень класифікували цю речовину як канцероген, пише med2.ru. Також кілька досліджень довели, що триклозан викликає збої в ендокринній системі навіть при застосуванні в невеликих кількостях. Ще однією проблемою є здатність триклозану порушувати функції м'язів. Дослідження, проведене в університеті Каліфорнії показало, що триклозан здатний провокувати м'язову дисфункцію у людей і тварин.

Було також доведено, що триклозан може вільно проникнути в шкіру і потрапляти таким чином в кровотік - цей компонент косметики навіть був знайдений в грудному молоці, причому у високих концентраціях.

Дослідники побоюються, що цей поширений антибактериальнй інгредієнт може викликати забруднення систем водопостачання і спровокувати виникнення небезпечних мутантних штамів мікробів у навколишньому середовищі. Дослідження, яке було опубліковано в журналі Science & Technology Environment, повідомляє, що цей інгредієнт може стати причиною розвитку лікарської стійкості до різних хвороботворних бактерій.