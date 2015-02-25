ВООЗ закликала до 2020 року повсюдно запровадити "розумні" шприци
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала керівництву всіх країн забезпечити до 2020 року перейти на використання шприців нової конструкції, що запобігає його повторне застосування
Як йдеться у повідомленні ВООЗ, впровадження у всіх системах охорони здоров'я «розумних» шприців дозволило б захистити мільйони людей від інфекційних захворювань, набутих внасліок небезпечних ін'єкцій. Так, за даними ВООЗ, у 2010 році через повторне використання шприців 1,7 млн чоловік були інфіковані гепатитом С, а 33,8 тис. пацієнтів були заражені ВІЛ.
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Нові шприци, рекомендовані ВООЗ для підшкірних і внутрішньом'язових ін'єкцій, мають спеціальні пристосування, що захищають від повторного використання. Деякі моделі оснащені поршнем особливої конструкції, що ламається при спробі його витягування після ін'єкції. Також створені шприци з металевим зажимом, який блокує поршень, і таким чином запобігає вилученню його з циліндра, а в деяких моделях після завершення ін'єкції голка втягується в циліндр поршня.
Варто відзначити, що шприци з системами захисту коштують мінімум 0,06-0,08 доларів США за одиницю, що вдвічі дорожче стандартних шприців.