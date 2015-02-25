ВООЗ закликала до 2020 року повсюдно запровадити "розумні" шприци

Як йдеться у повідомленні ВООЗ, впровадження у всіх системах охорони здоров'я «розумних» шприців дозволило б захистити мільйони людей від інфекційних захворювань, набутих внасліок небезпечних ін'єкцій. Так, за даними ВООЗ, у 2010 році через повторне використання шприців 1,7 млн чоловік були інфіковані гепатитом С, а 33,8 тис. пацієнтів були заражені ВІЛ.

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Нові шприци, рекомендовані ВООЗ для підшкірних і внутрішньом'язових ін'єкцій, мають спеціальні пристосування, що захищають від повторного використання. Деякі моделі оснащені поршнем особливої конструкції, що ламається при спробі його витягування після ін'єкції. Також створені шприци з металевим зажимом, який блокує поршень, і таким чином запобігає вилученню його з циліндра, а в деяких моделях після завершення ін'єкції голка втягується в циліндр поршня.

Варто відзначити, що шприци з системами захисту коштують мінімум 0,06-0,08 доларів США за одиницю, що вдвічі дорожче стандартних шприців.