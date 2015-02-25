Захворювання по-різному впливають на чоловіків і жінок

10:48, 25 лютого 2015
Зарубіжні новини
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Захворювання з великою кількістю симптомів чоловіки психологічно переносили гірше, ніж жінки

Пол человека определяют то, как он справляется с заболеванием / Фото: eva.ru

Дослідження вчених з Вашингтонського університету та Університету торгової палати Тайланда показало: стать і характер людини визначають те, як вона справляється з фізичним або психічним захворюванням. Фахівці проаналізували дані 2859 людей, 1471 чоловіка і 1388 жінок. Дослідники оцінили якість життя, стан психічного та фізичного здоров'я, а також характер учасників, розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Виявилося, захворювання з одним симптомом менше впливали на емоційний стан чоловіків порівняно з жінками. Однак захворювання з великою кількістю симптомів чоловіки психологічно переносили гірше, ніж жінки. Переживання жінок не залежали від кількості симптомів. Крім того, дослідники виявили: психічні захворювання менше впливали на якість життя жінок з двома певними типами особистості. У чоловіків такого зв'язку виявлено не було.

По-перше, проблеми з психікою менше тривожили поступливих жінок. У них виявилися найбільш міцні зв'язки з іншими людьми. Значить, їм було простіше отримати соціальну підтримку. Крім того, психічні розлади не знижували якість життя найменш сумлінних жінок. На думку вчених, причина в тому, що такі жінки найменше прагнули до надбань та порядку. Вони не звикли все контролювати, тому психічне захворювання не сильно змінювало стиль їх життя.

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