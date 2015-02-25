Кардіологи радять контролювати гнів

Гнівливі люди повинні приймати аспірин або бета-блокатори, бо всього одного спалаху гніву вистачає, щоб підвищити ризик серцевого нападу майже в 10 разів, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph та на відкриття Університету Сіднея.

Є критичне двогодинне вікно, яке тримається після спалаху гніву. Саме в цей момент можна заробити серцевий напад (ризик зростає в 9,5 рази). Притому, варто дивитися на тривожні ознаки. Якщо людина настільки сильно розлютилася, що у неї починає напружуватися тіло, стискаються кулаки, зуби змикаються, предмети летять у оточуючих і в простір, то пора бити тривогу.

Тому має сенс пити ліки, що знижують тиск. Як свідчить аналіз, небезпечні спалахи гніву зазвичай відбуваються в ході сімейних суперечок, робочих конфліктів або за кермом. Всі ці неприємні епізоди призводять до прискореного серцебиття, підвищення тиску, звуження кровоносних судин і утворенню тромбів.