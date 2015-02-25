Кава захищає ДНК від ушкоджень

Дослідження вчених з Німеччини показало, що люди, які регулярно випивають зо три чашки натуральної кави, продемонстрували на 27% менше пошкоджень ДНК у лейкоцитах, порівняно з тими, хто пив тільки воду, пише Здраво.

Попередні дослідження показали, що споживання кави може зменшити випадки окисного пошкодження в білих кров'яних тільцях - лейкоцитах. При подібних аварійних ситуаціях вільні радикали можуть пошкодити всі компоненти клітини, в тому числі її протеїни, ліпіди і ДНК. Коли наша ДНК пошкоджена, організм не завжди в змозі відремонтувати її, або не здатний провести ремонт належним чином, що може призвести до різних функціональних порушень або мутацій. Якщо пошкодження досить масштабні і серйозні, мутації можуть перерости в рак, в інших же випадках це призведе до прискореного клітинного старіння.

У новій роботі дослідники з Університету Кайзерслаутерн змогли виявити зв'язок між пошкодженнями ДНК і рівнем споживання кави. Як предмет дослідження вони вибрали тип мутацій у вигляді спонтанних розривів, коли одна або обидві нитки подвійної спіралі ДНК роз'єднувалися, а потім знову з'єднувалися з іншими ділянками ДНК, в результаті чого відбувалася своєрідна перебудова геному. У деяких випадках цей тип мутацій міг сприяти росту ракових клітин.

В цілому подібні мутації у вигляді спонтанного руйнування ділянок ДНК широко використовується вченими в якості негативного маркера стану здоров'я або як індикатор потенційних ризиків для здоров'я.