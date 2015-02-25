Інтернет-тролі часто є психопатами - дослідження

Канадські дослідники вивчили таке поширене явище як Інтернет-тролінг. На думку психологів, ним займаються особистості, схильні до побутового садизму, пише viknaodessa.od.ua.

Вчені провели два дослідження, у яких взяло участь 1215 добровольців обох статей. Анкети були складені таким чином, що експерти отримували розгорнуту картину того, як люди зазвичай спілкуються в Мережі.

Крім того, учасники дослідження проходили тестування на виявлення особистісних характеристик, що мають відношення до нарцисизму, макіавеллізму, психопатії і садизму. Це дозволяло зрозуміти, наскільки у людей розвинуті такі риси характеру, як самозакоханість і нездатність співпереживати іншим, схильність до маніпуляції, зневага до моральності, невміння себе контролювати, егоїзм, задоволення від заподіяння болю і дискомфорту.

Виявилося, що люди, схильні розпалювати конфлікти і спеціально підбивати інших у віртуалі (власне тролити), мають найвищі бали з макіавеллізму (маніпулювання іншими, ігнорування моральних установок), психопатії (імпульсивність, асоціальна поведінка) і садизму (задоволення від чужих страждань). При цьому, як підкреслюють психологи, найбільш яскраво вираженими у Інтернет-тролів виявилися саме характеристики садистів.

Вчені зазначають, що Мережа стала ігровим майданчиком для садистів, де вони можуть безкарно розважитися.