Для психіки важливо жити, не порушуючи ритму

Саме таке припущення зробили вчені на чолі з доктором Флоріаном Сторчем з університету Макгілла, пише med2.ru.

Нашим щоденним циклом сну керує внутрішній 24-годинний таймер або циркадні годинники. Однак підтверджується, що щоденна активність також перебуває під впливом особливих ритмів, які відомі як ультрадіанні ритми і тривалість кожного з них не перевищує 4 години. Найчестіше ультрадіанні ритми спостерігаються у немовлят до того, як вони навчаться спати вночі. Дія цих ритмів може пояснити, чому в середньому ми їмо тричі на день, причому прийоми їжі розподіляються відносно рівномірно під час неспання.

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Чотиригодинні ультрадіанні ритми активуються допаміном - ключовою хімічною речовиною мозку. Коли рівень допаміну безладний, як, імовірно, буває у випадку з біполярним розладом та шизофренією, чотиригодинні ритми можуть розтягуватися аж до 48 годин.

За допомогою дослідження, проведеного на генетично модифікованих мишах, доктор Сторч з колегами продемонстрували, що відхилення сну, які в минулому зв'язувалися з порушенням циркадних ритмів, насправді відбуваються внаслідок дисбалансу генератора ультрадіанних ритмів, заснованого на допаміну.

Результати дослідження також пропонують вельми специфічне пояснення дводенної циклічності між манією та депресією, що спостерігається в певних біполярних випадках: такий результат допамінового генератора, що працює на основі 48-годинного циклу.

Робота є інноваційною не тільки завдяки відкриттю новітнього генератора ритмів на основі допаміну, але і завдяки зв'язкам з психопатологією. Нові дані припускають, що коли ультрадіанний генератор активності заплутується, у біполярних пацієнтів порушується сон і активується манія; дисбаланс може бути також пов'язаний з епізодами шизофренії у пацієнтів з розладом.

Результати дослідження мають потенційно велике значення для лікування біполярного розладу та інших психічних захворювань, пов'язаних з дисрегуляцією допаміну.