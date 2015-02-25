Велика Британія узаконила процедуру народження дитини від трьох батьків

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином країна стала першою в світі, де легалізували народження дітей від трьох батьків, пише lenta.ru.

За даними ITV, за легалізацію мітохондріального заміщення в Палаті Лордів (верхня палата парламенту Великобританії) проголосували 232 із 280 законодавців. Відзначається, що дебати перед голосуванням тривали майже чотири години.

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Метод мітохондріального заміщення полягає в тому, що при штучному заплідненні, крім генів батьків використовуються ще й гени сторонньої жінки, які заміщають деякі гени матері. Відзначається, що така технологія дозволяє уникати багатьох захворювань, що передаються по спадку від матері до дитини. Зокрема, мова йде про сліпоту, дистрофію, психічні розлади, а також захворювання серця, печінки і нирок.

Процедура мітохондріального заміщення була розроблена вченими з університету Ньюкасла. The Daily Telegraph уточнює, що на даний момент близько 2,5 тисяч жінок у Великій Британії висловили бажання народити за допомогою нового методу. Перші пологи з використанням нової техніки штучного запліднення можуть пройти вже в 2016 році.