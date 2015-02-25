Eli Lilly відтермінувала реєстрацію нового інсуліну на два роки

Eli Lilly відклала щонайменше на два роки розгляд питання про подання заяви на реєстрацію нового препарату для лікування діабету, пише Ремедіум. За цей час компанія планує провести додаткові дослідження безпеки лікарського засобу, пише Reuters.

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Представники фармвиробника заявили, що документи для отримання маркетингового дозволу на базальний інсулін пегліспро (peglispro) будуть подані до контрольних відомств США і Європи 2016 року. Затримка пояснюється необхідністю з'ясувати, чому у деяких пацієнтів на тлі пегліспро підвищується рівень жирів у печінці.

Раніше Eli Lilly планувала подати заявку на реєстрацію пегліспро вже в першому кварталі 2014 року. Препарат, призначений для терапії діабету 1 та 2 типу, повинен був стати першим базальним інсуліном у портфелі Eli Lilly.

В даний час компанія виробляє інсуліни швидкої дії Хумулін і Хумалог. Щорічні продажі цих двох препаратів досягають 4,2 млрд доларів. Також в розробці Eli Lilly знаходиться біоаналог Лантуса (Sanofi).