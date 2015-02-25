Чорний чай допоможе вилікувати остеопороз

Остеопороз - захворювання, яке характеризується зниженням маси і щільності кісток. При остеопорозі ризик переломів значно підвищується. Виявляється, теафлавин-3, речовина, що міститься в чорному чаї, може впоратися з цим захворюванням, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Учені з Університету Осаки провели дослідження на мишах. Фахівці вводили піддослідним тваринам теафлавин-3. Дослідження показало: дана речовина пригнічує активність ДНК-метилтрансферази - ферменту, який збільшує кількість остеокластів (клітин, що руйнують кісткові тканини). У мишей, які страждають від остеопорозу, завдяки теафлавину-3 обсяг кісткової тканини відновився до норми.