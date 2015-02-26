Мандарини запобігають захворюванню судин, серця і діабету
09:17, 26 лютого 2015Зарубіжні новини
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Речовина нобилетин, що міститься у великій кількості в мандаринах, чудово знижує рівень холестерину та інсуліну в крові людини
Мандарини запобігають діабету / Фото: poetryclub.com.ua
Мандарини - найсильніший захист від хвороб серця і цукрового діабету.
Учені з канадського Університету Західного Онтаріо з подивом виявили, що речовина нобилетин, що міститься у великій кількості в мандаринах, чудово знижує рівень холестерину та інсуліну в крові людини, пише jenskiy-sayt.com з посиланням на svit24.net.
Таким чином, регулярне вживання мандаринів - відмінний спосіб запобігання захворюванням судин, серця і діабету.
Як підкреслюють дослідники, мандарини живлять організм людини вітамінами, піднімають апетит і прискорюють травлення.
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