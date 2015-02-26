Мандарини запобігають захворюванню судин, серця і діабету

Мандарини - найсильніший захист від хвороб серця і цукрового діабету.

Учені з канадського Університету Західного Онтаріо з подивом виявили, що речовина нобилетин, що міститься у великій кількості в мандаринах, чудово знижує рівень холестерину та інсуліну в крові людини, пише jenskiy-sayt.com з посиланням на svit24.net.

Таким чином, регулярне вживання мандаринів - відмінний спосіб запобігання захворюванням судин, серця і діабету.

Як підкреслюють дослідники, мандарини живлять організм людини вітамінами, піднімають апетит і прискорюють травлення.