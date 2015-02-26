У Японії винайшли зубну пасту, яка пломбує зуби

Революційний винахід в галузі особистої гігієни зробив японський учений Казуе Ямагаші.

За допомогою винайденої ним зубної пасти можна швидко і безболісно латали дірки і тріщини в зубах, а також відновлювати зубну емаль без допомоги стоматологів, повідомляє zdorov-info.com.ua з посиланням на британську газету The Daily Telegraph.

За своїм складом вона подібна із зубною емаллю, і її можна наносити безпосередньо на тріщину в зубі. Матеріал був отриманий в результаті експериментів з гідроксил-апатитом - головним компонентом зубів.

Спочатку кислота, яка міститься в речовині, трохи розчиняє поверхню тріснутої емалі. Через три хвилини паста кристалізується, і штучний матеріал міцно вбудовується в структуру природної емалі. Плюс це гарний антибактеріальний засіб.

Тести, проведені японськими стоматологами, показують, що залікований за допомогою винаходу зуб, нічим не відрізняється від здорового. Різниці не видно навіть під мікроскопом.