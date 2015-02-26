Стейки небезпечні для людей з хворобами нирок

Дослідники з Наукового центру здоров'я Університету A&M в Техасі проаналізували дані 1486 дорослих, які страждали від хронічних захворювань нирок. Вчені з'ясували: через дієти хронічна хвороба нирок може перетворитися на ниркову недостатність, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. При нирковій недостатності нирки перестають виконувати свої функції. Пацієнтам з нирковою недостатністю призначають гемодіаліз або операцію з пересадки нирки.

За словами фахівців, погіршити стан хворого здатна дієта з високим вмістом білків тваринного походження. Їх особливо багато в червоному м'ясі. У пацієнтів з хронічними хворобами нирок, які харчувалися продуктами з високим вмістом білків тваринного походження, ниркова недостатність розвивалася в три рази частіше, ніж у тих, хто замість цього їв багато фруктів і овочів.

Поки що невідомо, чи можуть фрукти і овочі запобігати виникненню хвороб нирок. У будь-якому випадку, вони дуже корисні для здоров'я. Наприклад, дослідження, проведене японськими вченими, показало: фрукти і овочі значно знижують ризик смерті від інсульту, ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань.