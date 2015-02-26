Лікарі радять вагітним спілкуватися з майбутньою дитиною

Материнський голос - один з перших звуків, які чує дитина в утробі. Давно відомо: діти в утробі відчувають серцебиття матері і чують її слова. Проте досі було незрозуміло, як це впливає на процес розвитку дитини. Дослідники з Гарвардської медичної школи з'ясували: голос матері розвиває мовні навички, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені розділили 40 немовлят, які народилися передчасно (між 25 і 32 тижнями вагітності), на дві групи. У нормі всі учасники дослідження повинні були знаходитися в утробі. Протягом місяця діти з першої групи щодня по три години слухали аудіозаписи з голосом і серцебиттям матері. Друга група чула тільки фоновий шум лікарні. Через 30 днів просканували мозок дітей з допомогою УЗД.

В учасників, які слухали материнські голоси, слухова кора (ділянка мозку, пов'язана зі сприйняттям мови) виявилася більшою, ніж у тих, хто чув лише фоновий шум. Дослідники стверджують: аудіозаписи з голосом матері - корисний інструмент в роботі з недоношеними дітьми. Деякі фахівці давно рекомендують матерям говорити з дитиною або співати їй під час вагітності. Існують навіть спеціальні курси для майбутніх матерів - Wombsong ("утробний пісня"). На думку прихильників методики, спів допомагає встановити зв'язок з дитиною.