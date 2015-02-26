Фторування води погіршує роботу щитовидної залози

Набір ваги, втома і депресія можуть бути викликані недостатньою активністю щитовидної залозою. А проблеми з щитовидкою нерідко виникають внаслідок високого рівня фтору у воді, попереджають медики. Як показало дослідження Університету Кента, надмірне фторування води в Англії призвело до зростання числа осіб з гіпотиреозом.

З даною заявою згодні не всі. Приміром, чиновники від охорони здоров'я впевнені в безпеці фторування води. Вважається, що фтор корисний для зубів. Однак якщо його занадто багато, починаються проблеми. Фтор додають у воду, в пасту, але варто враховувати природний вміст фтору в регіоні, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. А це робиться не завжди.

Наприклад, в Англії приблизно 10% населення проживають у регіонах, де фтор міститься у воді від природи. Вчені перевірили концентрацію фтору у воді і поширеність захворювань щитовидної залози.

Виявилося, якщо концентрація фтору перевищувала 0,7 міліграма на літр, то в області спостерігалося більше пацієнтів з гіпотиреозом. Навіть в регіонах з концентрацією, що перевищує 0,3 міліграма на літр, рівень гіпотиреозу серед пацієнтів був підвищений мінімум на 30%. А в Уест-Мідлендс пацієнтів було майже в два рази більше, ніж у Великому Манчестері.