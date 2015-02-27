Італійський нейрохірург планує провести операцію з пересадки голови

Свій проект вчений представив на конференції Американської Академії хірургів ортопедії та неврології (AANOS), яка проходить в штаті Меріленд (США), за інформацією New Scientist, повідомляє Lenta.ru.

Операції по пересадці голови в першу чергу розраховані на пацієнтів, у яких діагностовано онкологічні захворювання, паралітиків, які страждають від захворювань рухових нейронів (наприклад, Стівен Хокінг).

Метод Канаверо спирається на вже існуючі досягнення науки. Пересадку голови на тіло іншої мавпи провели вже в 1970-х роках: мавпа прожила з новою головою дев'ять днів, однак її імунна система відкинула чужорідні органи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ В Японії успішно провели унікальну операцію з пересадки легені

Операцію туринський хірург планує провести в Лондоні. Донором нового тіла виступить людина, що знаходиться в стані мозкової смерті.

Після охолодження тіл реципієнта і донора, дуже гострим ножем дві голови відокремлюються від хребта - одночасно.

Після цього кінці спинного мозку склеюються поліетиленгліколем. Після цього пацієнт залишається в комі приблизно на чотири тижні, щоб кровоносні судини і м'язи не рухалися, поки голова адаптується до нового тіла. Очікується, що після виходу з коми людина зможе рухатися, відчувати своє обличчя і навіть говорити «старим» голосом.

Однак операція Канаверо буде пов'язана з серйозними проблемами у сфері медичної етики. Наприклад, біологічним батьком одержувача нового тіла буде донор, так як сперматозоїди (або яйцеклітини) належать йому.

Тим не менше, хірург сподівається, що в найближчому майбутньому технології клонування дозволять старіючим жителям планети вирощувати нове здорове тіло з власної ДНК.