У США виявлено невідомий смертельний вірус

Як повідомляє AmericaRU.com чоловік багато працював на відкритому повітрі, часто отримуючи укуси кліщів та інших комах. Він відчув себе погано і на третій день хвороби був госпіталізований. Ще за 11 днів хворий помер.

Проведені лікарями тести не змогли виявити причину смерті пацієнта. Тоді його проби крові доправили для аналізу в Центр по контролю і профілактиці захворювань США. Там підтвердили, що він помер від абсолютно нової хвороби. Вірус отримав назву від місця появи - Бурбон.

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Чоловік мав наступні симптоми: гарячка, висип, головний біль, болі в тілі, нудота і блювота. Крім того, клітини крові, які виробляються, коли організм бореться з інфекцією, у нього залишилися на низькому рівні. Оскільки вірус Бурбон новий, у людей немає на нього імунітету.

Відомо, що кліщі служать переносниками ряду хвороб людини. Серед захворювань, що переносяться кліщами, найбільшу небезпеку становить хвороба Лайма, туляремія, ерліхіоз, тиф.