У США виявлено невідомий смертельний вірус

09:46, 27 лютого 2015
Зарубіжні новини
557

В окрузі Бурбон, Канзас-Сіті, чоловік помер через абсолютно новий вірус

Як повідомляє AmericaRU.com чоловік багато працював на відкритому повітрі, часто отримуючи укуси кліщів та інших комах. Він відчув себе погано і на третій день хвороби був госпіталізований. Ще за 11 днів хворий помер.

Проведені лікарями тести не змогли виявити причину смерті пацієнта. Тоді його проби крові доправили для аналізу в Центр по контролю і профілактиці захворювань США. Там підтвердили, що він помер від абсолютно нової хвороби. Вірус отримав назву від місця появи - Бурбон.

Читайте такожВООЗ схвалила тест для виявлення вірусу Еболи за 15 хвилин

Чоловік мав наступні симптоми: гарячка, висип, головний біль, болі в тілі, нудота і блювота. Крім того, клітини крові, які виробляються, коли організм бореться з інфекцією, у нього залишилися на низькому рівні. Оскільки вірус Бурбон новий, у людей немає на нього імунітету.

Відомо, що кліщі служать переносниками ряду хвороб людини. Серед захворювань, що переносяться кліщами, найбільшу небезпеку становить хвороба Лайма, туляремія, ерліхіоз, тиф.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter