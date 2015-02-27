FDA зареєструвала новий антибіотик
Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видала маркетинговий дозвіл на продаж нового антибіотика, призначеного для лікування ускладнених інтраабдомінальних інфекцій та ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів
До складу нового препарату, зареєстрованого під торговим найменуванням Авіказ (Avycaz), входять цефтазидим (зарекомендував себе цефалоспориновий антибіотик III покоління широкого спектра дії) і авібактам (інноваційний інгібітор бета-лактамаз), пише" Ремедіум.
У відомстві повідомили, що для лікування інтраабдомінальних інфекційних захворювань Авіказ повинен застосовуватися у складі комплексної терапії з метронідазолом.
В кінці минулого року експертна рада FDA рекомендувала до схвалення Авіказ, однак, незважаючи на позитивний відгук, фахівці виступили проти застосування препарату у пацієнтів з нирковою недостатністю. Також експерти не рекомендували використовувати цефтазидим-авібактам для терапії внутрішньолікарняної пневмонії та бактеріємії через недостатню доказову базу ефективності ЛЗ в даному випадку.