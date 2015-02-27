FDA зареєструвала новий антибіотик

До складу нового препарату, зареєстрованого під торговим найменуванням Авіказ (Avycaz), входять цефтазидим (зарекомендував себе цефалоспориновий антибіотик III покоління широкого спектра дії) і авібактам (інноваційний інгібітор бета-лактамаз), пише" Ремедіум.

У відомстві повідомили, що для лікування інтраабдомінальних інфекційних захворювань Авіказ повинен застосовуватися у складі комплексної терапії з метронідазолом.

В кінці минулого року експертна рада FDA рекомендувала до схвалення Авіказ, однак, незважаючи на позитивний відгук, фахівці виступили проти застосування препарату у пацієнтів з нирковою недостатністю. Також експерти не рекомендували використовувати цефтазидим-авібактам для терапії внутрішньолікарняної пневмонії та бактеріємії через недостатню доказову базу ефективності ЛЗ в даному випадку.