Щільний сніданок і легка вечеря допомагають контролювати цукор у крові

У новому дослідженні, проведеному вченими з Єврейського університету в Єрусалимі, взяли участь 18 осіб - 8 чоловіків і 10 жінок у віці від 30 до 70 років. Всі учасники страждали від цукрового діабету 2 типу менше 10 років. Індекс Маси Тіла (ІМТ) добровольців варіювався від 22 до 35. Учасники приймали метформін та (або) дотримувалися дієтичних рекомендацій (8 пацієнтів дотримувалися лише дієти, а 10 чоловік контролювали цукор в крові за допомогою метформіну та дієти), пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці з'ясували: після їжі в учасників, які були на якісній дієті B (з щільним легким сніданком і вечерею), рівні інсуліну, С-пептиду та глюкагоноподібного пептиду-1 були на 20% вищі, а рівень цукру на 20% нижчим, ніж у добровольців, які дотримувалися дієти D (з низькокалорійним сніданком і ситною вечерею). Під час обіду всі учасники споживали однакову кількість калорій. Між тим, у добровольців, які дотримувалися дієти, порівняно з тими, хто дотримувався дієти D, рівень глюкози в крові після обіду був на 20% нижчим, а рівень інсуліну на 20% вищим.

Дослідники вважають, що зміна режиму харчування в кращий бік допоможе людям, які страждають від діабету, підтримувати рівень цукру в нормі. Крім того, правильне харчування, на думку фахівців, запобігає ускладненням, які можуть виникати при цукровому діабеті 2 типу.