Емульгатори і загусники провокують набір ваги

Різні харчові добавки часто використовуються як загусники і стабілізатори в оброблених продуктах. І, виявляється, вони порушують роботу мікрофлори, викликаючи різні проблеми зі здоров'ям. Був проведений експеримент Університетом Джорджії: мишам давали дві популярні добавки (емульгатори). У результаті тварини набрали вагу, у них знизився цукор і з'явилися проблеми з шлунково-кишковим трактом, відзначає meddaily.ru з посиланням на Live Science.

Емульгатори спровокували незначне запалення та метаболічний синдром. Мабуть, добавки наносили шкоду, провокуючи зростання небезпечних бактерій. Зазвичай емульгатори працюють як загусники, зокрема, в морозиві. Про те, що харчові добавки змінюють мікрофлору, вже було відомо. Наприклад, це під силу карбоксиметилцелюлозі (теж емульгатор).

Отже, мишам давали або 1%-ю карбоксиметилцелюлозу або 1%-й полісорбат 80. Саме в такій концентрації сполуки зазвичай містяться в продуктах харчування. В підсумку через нетривалий час здорові гризуни стали більше їсти, повніти. Цукор в крові підскочив, і взагалі спостерігалися симптоми метаболічного синдрому. А в кишечнику були ознаки запалення.

Також добавки давали іншій групі мишей, схильним до коліту та запального захворювання кишечника. У неї добавки сильно погіршували стан. Більш детальний аналіз захисного слизу в кишечнику показав: добавки призводили до зростання бактерій, що мешкають усередині слизу, близько до самих тканин кишечника. У підсумку ці бактерії починали перетравлювати слиз. Подібні процеси, мабуть, відбуваються і в організмі людей.