Індії загрожує епідемія свинячого грипу

МОЗ Індії закликає не панікувати, хоча ситуація доволі напружена. Найгірше справи йдуть у Раджастхані та Гуджараті, передає BBC. В Ахмедабаді діють обмеження, що стосуються масових заходів, зокрема, концертів. Весілля і похорони дозволено проводити лише в захисних масках, пише" Ремедіум.

Поточний спалах грипу почався у грудні. І він вже став найбільш смертоносним з 2010 року. Майже 4000 людей загинули від спалахів вірусу H1N1 з 2009 року. За словами фахівців, в Індії спостерігається паніка. Грип не обминув навіть чиновників - заражені спікер державного зібрання Гуджарата і міністр охорони здоров'я. Деякі представники політичної опозиції вже розкритикували владу за бездіяльність і зростаючу кризу.

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На думку лікарів, у міру зростання температури влітку вірус буде втрачати свою силу.

Нагадаємо: свинячий грип - респіраторне захворювання, викликане штамом вірусу грипу типу А. Вперше вірус свинячого грипу H1N1 проявився в Мексиці в 2009 році. Спочатку вірус вражав лише свиней, але, потрапивши в організм людей, він почав передаватися повітряно-крапельним шляхом людині.

Симптоми майже не відрізняються від симптомів сезонного грипу (лихоманка, кашель, біль у горлі, в тілі, озноб). Але смертоносність значно перевершує сезонний грип. В особливій небезпеці знаходяться вагітні, діти молодше 5 років, особи старше 65 років і пацієнти з серйозними захворюваннями.