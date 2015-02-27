Завдяки контактним лінзам уповільнюється процес втрати зору

Однак з короткозорістю в дитинстві можна боротися за допомогою ортокератологічних лінз. Кілька недавніх досліджень доводять їх ефективність, пише Здоров'я.

При короткозорості людина погано бачить предмети, розташовані вдалині. Це відбувається тому, що очне яблуко занадто довге, і зображення, що потрапляє в око через зіницю, фокусується не на сітківці на дальній стінці ока, а трохи не доходячи до неї. Око подовжується частково за рахунок зміни форми рогівки - прозорої оболонки, що покриває зіницю і райдужку. Ортокератологія - технологія, яка дозволяє виправити форму рогівки, або, принаймні, уповільнювати її подальшу деформацію. Ортокератологічні лінзи, виготовлені за індивідуальними параметрами пацієнта, надягають ввечері перед сном. Поки людина спить, лінзи стримують зміна форми рогівки і подовження очей. Їх дія чимось нагадує роботу зубних брекетів.

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Це в теорії. А на практиці? Судячи за даними багатьох статей, зібраних медиками з Китаю в єдиний огляд, ортокератологічні лінзи дійсно уповільнюють розвиток міопії. Мета-аналіз 7 досліджень, що включають інформацію про 435 дітей і підлітків у віці від 6 до 16 років, виявив: у короткозорих дітей, які використовували ортокератологічні лінзи протягом двох років, довжина очного яблука була в середньому на чверть міліметра коротшою, ніж у короткозорих однолітків, які не користувалися лінзами. Різниця може здатися незначною, але статистично значимою. Виходить, лінзи такого типу має сенс застосовувати - зрозуміло, після консультації з офтальмологом.