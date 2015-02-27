10 хвилин фізичних вправ в день продовжують життя
Люди, які приділяють 70-75 хвилин на тиждень фізичним вправам, живуть довше в середньому на 1,8 року
Всього лише 10 хвилин в день інтенсивних фізичних навантажень можуть збільшити тривалість життя. Про це свідчать результати нового дослідження, пише toneto.net.
За підрахунками вчених, люди, які приділяють 70-75 хвилин на тиждень фізичним вправам, живуть довше в середньому на 1,8 року, ніж ті, хто не займається спортом.
Однак тривалість життя - не єдина перевага регулярного навантаження.
Серед інших аспектів позитивного впливу фізичних вправ вчені виділили:
- 5% збільшення показників «хорошого» холестерину
- зниження ймовірності смерті від онкологічних захворювань на 10%
- зниження ризику захворювань серця на 14%
- 50% зниження ризику розвитку депресії
- 60% зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших вікових захворювань.