10 хвилин фізичних вправ в день продовжують життя

Всього лише 10 хвилин в день інтенсивних фізичних навантажень можуть збільшити тривалість життя. Про це свідчать результати нового дослідження, пише toneto.net.

За підрахунками вчених, люди, які приділяють 70-75 хвилин на тиждень фізичним вправам, живуть довше в середньому на 1,8 року, ніж ті, хто не займається спортом.

Однак тривалість життя - не єдина перевага регулярного навантаження.

Серед інших аспектів позитивного впливу фізичних вправ вчені виділили:

- 5% збільшення показників «хорошого» холестерину

- зниження ймовірності смерті від онкологічних захворювань на 10%

- зниження ризику захворювань серця на 14%

- 50% зниження ризику розвитку депресії

- 60% зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших вікових захворювань.