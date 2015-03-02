Гнів різко підвищує ризик щодо інфаркту міокарда

Дослідження імовірного зв'язку емоційних тригерів і гострих серцево-судинних захворювань було опубліковано в журналі European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.

В роботу були включені 313 пацієнтів із гострою коронарною оклюзією (0 або 1 за шкалою кровотоку TIMI - відсутність перфузії або струм без перфузії) за даними ангіографії, пише remedium.ru. Учасники повинні були повідомити про епізоди гніву протягом 48 годин до інфаркту міокарда.

Читайте такожУкраїнці через стреси частіше почали звертатися до лікаря

Для цілей дослідження «гнів» оцінювався за шкалою від 1 до 7. Від п'яти до семи балів відповідало станам, описаним як «сильна злість, напружене тіло, стислі кулаки або зуби, готовність вибухнути», «сказ, відсутність контролю, кидання предметів». Такий рівень гніву протягом 2 годин до інфаркту відзначили 2,2% учасників. Порівняно зі звичайною частотою епізодів гніву протягом року відносний ризик появи симптомів ішемії міокарда після сильного гніву склав 8,5 (95% довірчий інтервал 4,1-17,6).