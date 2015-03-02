Три чашки чаю в день - ключ до захисту від діабету

Два дослідження - японських і американських учених показали: чорний чай знижує рівень цукру, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Фахівці, щоправда, вивчали не сам напій, а екстракти чорного чаю. Виявилося, екстракти чудово регулювали цукор.

Американську сторону представляла Ліза Стригель з Університету Фремінгем. Вона виділила з заварки велику кількість антиоксидантів. Всі вони блокували ензими (альфа-амілазу і альфа-глюкозидазу), підвищують цукор після вживання в їжу вуглеводів. Японські вчені в особі Фармацевтичної школи Фармацевтичного університету Хоккайдо заморожували пудровий екстракт листя чорного чаю. І він так само впливав на ензими.

Що важливо, молоко, яке додається в чай, не заважає рослинним речовинам працювати - альфа-амілаза і альфа-глюкозидаза не проявляли активність, і глюкоза не утворювалася в тілі. Це ідеальне рішення при діабеті 2 типу. До речі, раніше на прикладі майже 300000 осіб було доведено: 3-4 чашки чаю в день давали 25%-е зниження ризику діабету 2 типу.

Про те, чому саме чай виробляє подібний ефект, вчені говорять наступне: мабуть, магній і антиоксиданти дуже активні в чаї. Антиоксиданти (флавоноїди), наприклад, контролюють запалення, зменшують ступінь утворення тромбів, покращують роботу судин і рятують від блокади артерій. Тепер в цей список потрапила здатність контролювати цукор.