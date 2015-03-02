Музику можна слухати не більше однієї години в день

Інакше вони ризикують зіткнутися зі зниженням слуху, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, мільярд молодих людей перебуває в групі ризику втрати слуху через занадто гучну музику. ООН наводить такі дані: майже 50% людей 12-35 років слухають музику небезпечно голосно на телефоні або плеєрі. Близько 40% підлітків і молодих людей страждають від гучної музики в клубах, барах та на спортивних заходах.

Між тим, якщо звук перевищує 85 децибел і людина слухає таку музику 8 годин або якщо вона слухає 15 хвилин музику, що перевищує за гучністю 100 децибел, то є реальний шанс втратити слух. При цьому звичайний плеєр здатний видавати від 75 до 136 децибел, і люди часто виставляють гучність на 75-105 децибел. В клубах і барах середній показник - 104-112 децибел. Ну а на живих виступах і того вище.

Якщо нетривалий вплив гучних звуків призводить до тимчасової втрати слуху і дзвону у вухах, то тривалий - загрожує незворотними наслідками. Також гучних звуків слід побоюватися діабетикам і курцям. Є і генетичні ризики втрати слуху. У будь-якому випадку, медики рекомендують використовувати тільки хороші навушники з пристойним шумозаглушенням. Варто влаштовувати собі відпочинок від музики та гучних звуків, в цілому скоротивши час використання плеєра.