Біг допоможе боротися з негативними емоціями

Заняття спортом навіть у 60 років істотно зменшують ризик деменції та інших великих захворювань.

Дослідження, опубліковане в «British Journal of Sports Medicine», проаналізувало дані 3500 здорових людей майже пенсійного віку, пише news.online.ua з посиланням на menshealth.

Ті, хто займався спортом, в три рази частіше залишалися здоровими протягом наступних восьми років, ніж їх пасивні однолітки. Тренування знижують ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету, хвороби Альцгеймера і депресії.

Добровольці, які почали займатися спортом, по мірі можливого, в 60 років, так само з більшою легкістю справлялися з такими щоденними турботами як умивання та одягання.

Найкраще займатися спортом протягом усього життя. Але навіть якщо людина вирішила тренуватися в літньому віці, це все одно принесе їй певну користь.