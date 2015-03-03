Агресія - маркер фізичної сили

У новому дослідженні, проведеному в Університеті Міннесоти, фахівці виявили зв'язок між агресією в дитинстві і силою в підлітковому віці. У дослідженні взяли участь близнюки. Вчені оцінювали силу учасників, коли тим було по 11, 14 і 17 років, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Дослідники вимірювали силу хвата - показник загальної м'язової сили. Добровольці повинні були правою і лівою рукою стиснути динамометр якомога сильніше. Крім того, самі учасники та їхні вчителі розповіли про схильність до агресії та антисоціальної поведінки в дитинстві. Сила хвата у хлопчиків з високим і низьким рівнями агресії у віці 11 років виявилася однаковою. Однак до підліткового віку все змінилося. Агресивні хлопчики стали сильнішими за тих, чий рівень агресії був низьким. У дівчаток подібної зв'язку вчені не помітили.

Дослідники вважають, що наявність такої кореляції у хлопчиків можна пояснити з точки зору еволюції. За словами фахівців, зміни, що відбулися в підлітковому віці - результат суперництва між хлопчиками. Ймовірно, інші форми поведінки, пов'язані з агресією, наприклад, обмани, схильність до ризику і відсутність емпатії, теж є маркерами фізичної сили.