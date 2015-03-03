Жирні кислоти омега-3 підвищують настрій і усувають імпульсивність

Вчені з Науково-дослідного інституту Дитячої Лікарні Окленда з'ясували: жирні кислоти омега-3 і вітамін D можуть регулювати рівень серотоніну в мозку. Серотонін впливає на поведінку і широкий спектр когнітивних функцій, в тому числі, настрій, прийняття рішень, соціальну та імпульсивну поведінку. Крім того, він контролює рівень агресії, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Багато психічних розладів, наприклад, розлади аутистичного спектру (РАС), синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), біполярні розлади, шизофренія і депресія пов'язані з низьким рівнем серотоніну в мозку. Дослідження показало: вітамін D і жирні кислоти омега-3 здатні впоратися з цими захворюваннями.

Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) з класу омега-3 збільшує показники вивільнення серотоніну з пресинаптичних нейронів, знижуючи рівень медіатора запалення в мозку - простагландину E2. Саме він винен в нестачі серотоніну. Вітамін D в організмі перетворюється в стероїдний гормон, що контролює близько 1000 генів, багато з яких знаходяться в мозку.

Дефіцит вітаміну D і кислот омега-3 негативно впливають на генетичні шляхи, важливі для розвитку мозку, соціального пізнання та прийняття рішень. Ці мікроелементи дуже корисні для психіки. На жаль, дефіцит вітаміну D - досить поширена проблема. Від нестачі жирних кислот омега-3 страждають люди, які не їдять достатньо риби.