У Брюсселі обговорюють заходи по боротьбі з Еболою в Африці

Президенти Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне - країн, які найбільше постраждали від спалаху лихоманки Ебола, - проводять 3 березня у Брюсселі зустріч з представниками Євросоюзу, де обговорюватимуть заходи по боротьбі з епідемією, пише ВВС.

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За останніми даними, близько 9,5 тисяч людей померли від цієї хвороби.

Напередодні стало відомо, що Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення 187 млн доларів на боротьбу з лихоманкою Ебола в Сьєрра-Леоне.