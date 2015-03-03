Інгібітори ДПП-4 запобігають розвитку гіпоглікемії - дослідження
12:53, 03 березня 2015Зарубіжні новини
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Інгібітори дипептидилпептидази-4 (ДПП-4) являють собою групу лікарських засобів для лікування цукрового діабету типу 2, які знижують високий рівень глюкози в крові шляхом підвищення вироблення інсуліну через збільшення концентрації інкретинів, яку забезпечують препарати
У новій роботі співробітників університеті Лунда (Lund University) у Швеції було показано в моделі на мишах, що дія інгібіторів ДПП-4 додатково запобігає розвитку гіпоглікемії. Результати дослідження опубліковані в журналі Diabetologia, пише remedium.ru.
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Гіпоглікемія, низький вміст глюкози в крові, у хворих на діабет виникає після виснажливої фізичної активності, при голодуванні або при передозуванні інсуліну. Симптоми включають серцебиття, запаморочення, можливі порушення свідомості і летальний результат.
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