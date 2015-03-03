Люди стають розумнішими, стверджують вчені

Дослідники з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані про інтелект понад 200000 осіб з 48 країн за останні 64 роки. Фахівці вивчали результати тесту Равена, призначеного для оцінки рівня інтелектуального розвитку. Цей тест широко використовується в різних країнах близько 80 років, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Виявилося, середній рівень IQ людей з 1950 року виріс приблизно на 20 балів. Раніше Джеймс Флінн, філософ і психолог з Університету Отаго, зауважив, що IQ тести з плином років стають складнішими, але результати людей залишаються незмінними. Цей феномен назвали "ефектом Флінна".

Середньостатистичний результат тесту на IQ - 100 балів. Ймовірно, якщо б сучасна людина виконувала тест на рівень інтелекту близько 100 років тому, вона набрала би 130 балів. А результат її предків на сучасному тесті склав би всього 70 балів. Це досить значна різниця. Можливі причини цього явища - підвищення рівня освіти, якості медичного обслуговування і харчування.