Арахіс - кращий варіант для перекусу, довели кардіологи

Крім того, що вони смачні і ситні, горіхи здатні знизити ризик смерті від хвороби серця. Американські вчені з'ясували: арахіс, наприклад, може змінити життя людей, яким не по кишені дороге лікування або профілактика серцевих недуг, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Telegraph.

Горіхи, що ростуть на деревах, багаті поживними речовинами. Арахіс же відноситься до бобових, але за складом він все одно схожий з горіхами. Сяо-Оу Шу з Університету Вандербільта проаналізувала три групи осіб (всього 71764 добровольці з малозабезпечених сімей - американців і афроамериканців, а також 134265 китайців, що проживають в Шанхаї).

Виявилося, чоловіки в обох країнах споживали більше арахісу, ніж жінки. У США приблизно 50% від загального обсягу споживання горіхів припадають саме на арахіс. В Китаї ж вчені враховували тільки споживання арахісу. Підсумок такий: в цілому споживання горіхів позначалося на загальній смертності і статистиці смертності від хвороб серцево-судинної системи у всіх групах. У США спостерігалося зниження загальної смертності на 21% серед людей, які активніше за інших споживали арахіс. Серед китайців ризик був знижений на 17%.