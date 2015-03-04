Пакистанська влада заарештувала сотні батьків за відмову вакцинувати дітей

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Влада пакистанської провінції Хайбер-Пахтункхва помістила під арешт кілька сотень батьків, які систематично відмовлялися вакцинувати своїх дітей проти поліомієліту, пише remedium.ru, посилаючись на повідомлення Reuters. Згідно з роз'ясненнями місцевих чиновників, вони вирішили вдатися до крайніх заходів, оскільки інформаційні кампанії , що роз'яснюють необхідність вакцинації, не принесли очікуваних результатів.

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За словами голови служби охорони здоров'я провінції Первеза Камала, масові відмови від вакцинації стали наслідком проповідей релігійних лідерів, які вважають, що щеплення підривають основи ісламу. «У нас не залишилося інших можливостей. Безліч інформаційних кампаній для батьків і населення, що роз'яснюють безпеку щеплень, виявилися безрезультатними», - поскаржився Камал.

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У списку хронічних відмовників, складених місцевими властями, імена більш ніж 1000 осіб, всі вони раніше отримали письмове попередження про можливі санкції. На сьогоднішній день в провінції заарештований 471 противник вакцинації.

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За даними Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, на Пакистан припадає переважна більшість - 306 з 359 - випадків цього захворювання, зареєстрованих у світі протягом минулого року. Поширення інфекції пояснюється позицією прихильників радикального ісламу з руху Талібан, які протягом кількох років перешкоджають вакцинації на підконтрольних їм територіях. Починаючи з 2012 року жертвами нападів ісламістів стали 64 медпрацівника, які брали участь у кампанії з імунізації населення в Пакистані.