Американська медсестра, яка заразилася Еболою, подала в суд

Американська медсестра Ніна Фам, яка заразилася лихоманкою Ебола в лікарні Далласа, подала позов проти компанії-засновника госпіталю, в якому стверджує, що не отримала необхідний інструктаж перед роботою з пацієнтом зі смертельним вірусом, повідомляють РИАНОВОСТИ з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Персонал далласької лікарні з 20 вересня 2014 року займався лікуванням громадянина Ліберії Томаса Еріка Дункана, який прибув у США з Африки, де лютувала лихоманка Ебола.

Позов поданий проти компанії Texas Health Resources (THR). "Я сподівалася, що THR буде більш відкритою і чесною щодо всього, що відбувалося в лікарні, і всього, що вони не зробили, щоб запобігти моєму зараженню Еболою", - цитує Фам агентство.

За даними агентства, Фам успішно пройшла курс лікування, однак стверджує, що через психологічну травму навряд чи повернеться до роботи медсестри.

Медсестра заявила, що представники лікарні збрехали Конгресу США, коли стверджували, що медперсонал отримав всю необхідну інформацію про лихоманку. За словами Фам, всі дані про хворобу, які вона отримала, менеджер знайшов в інтернеті.

За словами медсестри, в перший день лікування вона носила подвійні рукавички, ізоляційний костюм і медичну маску, а її шия і волосся залишалися незахищеними. При цьому тимчасовий ізоляційний бокс, в якому містився пацієнт, представляв собою плівку, прикріплену до стелі і стін палати. Коли діагноз Дункана був підтверджений, медперсоналу видали захисні костюми.

Хворий Еболою пацієнт помер 8 жовтня. Пізніше у Фам і ще однієї співробітниці лікарні в Далласі була діагностована Ебола, медсестра стала першою людиною, яка заразилася лихоманкою на території США.

Спалах геморагічної лихоманки Ебола почався в Західній Африці в лютому 2014 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з початку епідемії там померли 9714 осіб, 23 913 - заразилися. Останнім часом випадки нових захворювань у ряді регіонів значно скоротилися, що дозволяє говорити про те, що епідемія пішла на спад.