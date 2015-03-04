Кукурудза допоможе поліпшити зір

Австралійські вчені вивели новий вид кукурудзи, який позитивно впливає на здоров'я органів зору. Як повідомили австралійські дослідники, новий сорт кукурудзи захищає від розвитку вікової дегенерації макули, повідомляє jenskiy-sayt.com.

У кукурудзі міститься пігмент зеаксантин, який, як вважають, блокує потрапляння блакитного світла у внутрішні структури сітківки. Це знижує окисні ушкодження, які ведуть до дегенерації макули.

Що стосується нового сорту кукурудзи, в його качанах міститься в сім разів більше зеаксантину, ніж у звичайній кукурудзі. «Ми використовували генетичні популяції солодкої кукурудзи, проводячи відбір для підвищення рівня пігменту, а також роблячи забарвлення качанів більш яскравим», - пояснили вчені. Чим більш насиченим є колір кукурудзи, тим більше в ній пігменту зеаксантину, і тим вона корисніша.

Крім корисних пігментів, кукурудза є багатим джерелом заліза, кальцію, магнію, фосфору, вітамінів і інших мікроелементів. Серед вітамінів можна виділити вітаміни групи В, Е, А. Також, в кукурудзі містяться амінокислоти лізин і триптофан, які позитивно впливають на роботу кишечника і м'язів. При термічній обробці оболонка зерен не руйнується, і кукурудза не втрачає свої корисні властивості.