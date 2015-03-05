Вино може зробити людину зовні привабливою

Алкоголь розширює зіниці, до обличчя припливає кров (з'являється рум'янець), м'язи обличчя розслабляються, що робить людину більш привабливою. Але важливо обмежити споживання вина одним келихом, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail з посиланням на Брістольський університет.

Вчені попросили 40 студентів вжити спиртні напої в різному обсязі. При цьому дослідники фотографували добровольців - коли ті були тверезими, після вживання одного келиха вина і після вживання двох доз алкогольного напою. Група людей оцінювала привабливість студентів по фото (давалася фотографія в тверезому стані і після одного келиха, або в тверезому вигляді і після двох доз).

У результаті фотографії, зроблені після першого келиха, виявилися найбільш привабливими. Але знімки студентів після двох порцій алкоголю були менш привабливими для тверезих людей.