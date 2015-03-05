Дослідження показало, що люди хворіють на грип набагато рідше, ніж вважають

Дорослі люди заражаються реальним грип приблизно кожні п'ять років, підрахували вчені, які провели польові дослідження в Китаї. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на BBC, багато людей плутають звичайну застуду з грипом. Але аналіз крові 151 добровольця 7-81 року показав, як часто реально людина заражається вірусом грипу.

В цілому експерти Королівського коледжу Лондона, інститутів Китаю і США шукали ознаки 9 основних штамів грипу, що циркулювали в світі в 1968-2009 роках. Це були штами вірусу грипу типу А (H3N2). Виявилося, що діти, які жили в селах, заражалися грипом у середньому раз на два роки. Але в міру дорослішання частота інфікування знижувалася. Так, починаючи з 30 років, люди заражалися грипом приблизно 2 рази на 10 років.

Однак за симптомами досить важко відрізнити застуду та грип. В обох випадках підвищується температура, болить горло, з'являється кашель. Та й спосіб передачі однаковий - повітряно-крапельним шляхом. Хоча грип все-таки вирізняє більш гострий перебіг - можливі болі в тілі, сильна закладеність носа. Плюс, саме грип провокує серйозні ускладнення.