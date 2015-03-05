Активне споживання солі здатне захистити від хвороб шкіри

Довгий час лікарі говорили, що надлишок солі в раціоні небезпечний. Але в солі є і корисні властивості. Виявилося, вона захищає від шкірних інфекцій, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Сіль накопичується в шкірі - локальний імунітет активується, що дозволяє впоратися з бактеріальними шкірними інфекціями.

Був проведений експеримент: мишей годували дуже солоною їжею. І у них інфекції на лапах виліковувалися швидше звичайного. Сіль підвищувала активність макрофагів - імунних клітин. В принципі, раніше сіль активно використовували в якості антибіотичного засобу. А, як показали спостереження, у пацієнтів з шкірними інфекціями в місцях ураження покриву спостерігалося зростання концентрації солі.

Але все одно, високий рівень солі в тілі, особливо у літніх людей, підвищує тиск, ризик хвороб серця, інсульту, раку шлунка, ускладнює перебіг аутоімунних захворювань. Вченим ще належить з'ясувати, чому у літніх людей більше солі в шкірі. Також, можливо, засоби, що підвищують концентрацію солі локально, стануть справжнім порятунком від інфекцій.