Кавомани можуть похвалитися чистими артеріями, стверджують лікарі

Випиваючи кілька чашок кави в день, ви, самі того не знаючи, очищаєте свої артерії, з'ясували корейські вчені. Фахівці досліджували більше 25000 осіб. Добровольці, які пили каву в помірних кількостях (3-5 чашок кави), рідше мали ознаки хвороби серця. Це доводить позитивний ефект кави, вироблений на серцево-судинну систему, передає meddaily.ru з посиланням на BBC.

Однак деякі вчені пов'язували каву з підвищеним холестерином, тиском. І останнє дослідження, насправді, не додає ясності в питанні користі і шкоди кави. Відомо: корейські фахівці аналізували коронарні артерії. При ішемічній хворобі серця коронарні артерії забиваються відкладеннями.

І на руках вчених були результати сканування артерій. Знімки показували відкладення кальцію в стінках коронарних артерій. Примітно: ні в кого з добровольців не було зовнішніх ознак хвороб серця. Але більш ніж у кожного десятого відзначалися кальцієві відкладення. І цю інформацію порівнювали з рівнем споживання кави.

Також враховувалися сторонні чинники - куріння, фізична активність, наявність сердечників в сім'ї. У підсумку люди, які пили у день декілька чашок кави, мали менше відкладень кальцію в коронарних артеріях, ніж люди, які пили багато кави або взагалі її не пили. За рахунок чого саме кава допомагає підтримувати артерії в хорошому стані, вчені сказати не можуть.