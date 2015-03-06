ВООЗ закликала скоротити споживання цукру

Згідно з висновком експертів ВООЗ, це дозволить істотно знизити поширення ожиріння і пов'язаних з ним захворювань.

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Більш бажаним, але не обов'язковим міжнародна організація вважає споживання цукру на рівні менше 5% отримуваних з їжею калорій (приблизно 6 чайних ложок цукру на день для дорослої людини).

Під рекомендації ВООЗ підпадають моносахариди (наприклад, глюкоза або фруктоза), дисахариди (сахароза), що додаються їжу і напої виробниками продуктів харчування, кухарями або самими споживачами, а також цукру, присутні в меді, сиропах, концентрованих фруктових соках і т. д. Рекомендації не поширюються на вуглеводи, які містяться в натуральних фруктах і овочах або незбираному молоці.

За даними ВООЗ, споживання цукру в світі різниться в залежності від віку, країни або соціального оточення. Зокрема, серед дорослих європейців цей показник варіюється від 7-8% калорійності раціону в Угорщині або Норвегії до 16-17% в Іспанії і Великобританії. Серед дітей показники вище - 12% в Данії, Словенії, Швеції та 25% у Португалії. Існує різниця і між жителями сільської місцевості та городянами. Так, в селах Південної Африки на цукор доводиться 7,5 % від загальної кількості споживаних калорій, тоді як у містах цього регіону - 10.3%.

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У прес-релізі ВООЗ наголошується, що рекомендація про зниження споживання цукру до рівня 10% від усіх калорій заснована на останніх наукових даних. Аргументи на користь додаткового скорочення споживання цукру до рівня менш 5% не настільки переконливі (вони засновані на дослідженнях, проведених під час різкого скорочення доступності цукровмісних продуктів в період Другої світової війни). Тим не менш, користь від такого скорочення безсумнівно значно перевищує імовірну шкоду.