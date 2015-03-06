Природні антиоксиданти знижують ризик щодо розвитку раку

Згідно з результатами нового дослідження американських вчених, опублікованого в журналі Cancer, значнакількість природного антиоксиданту лікопіну (який у великій кількості міститься в помідорах) пов'язана зі зниженням ризику нирково-клітинної карциноми, одного з видів раку нирки.

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У роботі були проаналізовані дані 91196 жінок в постменопаузі, які були включені в дослідження Програма здоров'я жінок (women's Health Initiative) з 1993 по 1998 роки спостерігалися і до липня 2013 року.

Дослідники розраховували ризики раку нирки, асоційовані з прийомом лікопіну та інших мікронутрієнтів з антиоксидантними властивостями, в тому числі лютеїну і вітамінів С і Е. Внаслідок прийому лікопіну була виявлена зворотна зв'язок з ризиком захворювання.