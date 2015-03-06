Вчені з'ясували причину обжерливості

Такого висновку дійшли вчені. Їхнє дослідження було опубліковане в науковому журналі Тhe Journal of Neuroscience, передає ТСН. На думку вчених, саме брак опіоїдів, які схожі за своєю структурою на морфін, може провокувати людей до переїдання.

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Опіоїди мають аналгетичний та седативний ефекти, і здатні викликати відчуття ейфорії. Вони взаємодіють із спеціальними рецепторами, які розташовуються в головному і спинному мозку, а також шлунково-кишковому тракті.

Таким чином, вчені вважають, що за допомогою їжі люди намагаються компенсувати нестачу позитивних емоцій і почуття задоволення, викликаних дефіцитом опіоїдів у мозку.