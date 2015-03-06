Лідокаїн позбавляє від виснажливих головних болів

Блокаду клиновидно-піднебінного ганглія (одного зі скупчень нервових клітин між мозком і носом, його робота асоціюється з мігренню) проводять під "наглядом" методик візуалізації, пише Здоров'я. В стінку носової порожнини через ніздрі проводять катетер, з допомогою якого вводять 4% розчин лідокаїну. Анестестик блокує ганглій, в результаті чого головний біль вщухає.

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112 пацієнтів з частими мігренями і кластерними головними болями відзначали, наскільки сильно їх турбує біль під час нападів і після введення лідокаїну в клиновидно-піднебінний ганглій, за шкалою від 1 до 10. Перед введенням ліків пацієнти (всі з сильними головними болями) відзначали середній рівень дискомфорту 8,25 з 10, на наступний день після введення лідокаїну - 4,10, а через 30 днів - 5,25. Третина учасників зазначила, що після введення анестетика вони щонайменше місяць або взагалі не приймали таблетки від головного болю, або приймали їх набагато рідше.

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Введення лідокаїну розриває порочне коло мігрені в мозку. Процедура чинить позитивний вплив на здоров'я вже тоді, коли анестетик перестав діяти. Враховуючи те, що метод його введення малоінвазивний (не вимагає хірургічного втручання і по силі відчуттів виявляється приблизно як укол), процедуру можна повторювати так часто, як це потрібно.