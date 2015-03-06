Завершується III-я фаза клінічних випробувань вакцини проти лихоманки Ебола
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок завершальної III фази клінічних випробувань вакцини проти вірусу лихоманки Ебола.
Експериментальний препарат, розроблений Канадським агентством громадського здоров'я, фармкомпаніями NewLink Genetics і Merck & Co, планується випробувати в умовах реальної епідемії небезпечної інфекції на території Гвінеї, пише remedium.ru.
Читайте такожВООЗ схвалила тест для виявлення вірусу Еболи за 15 хвилин
Експериментальний препарат являє собою модифікований вірус везикулярного стоматиту, в структуру якого вбудовані гени. кодують білки вірусу Ебола. Випробування вакцини пройдуть в провінції Нижня Гвінея, де на сьогоднішній день зафіксовано найбільше число нових випадків небезпечної інфекції.
Читайте такожВійськові Британії підозрювали Аль-Каїду в використанні вірусу Ебола як біологічної зброї
В даний час епідемія геморагічної лихоманки, що почалася в Африці навесні минулого року, йде на спад. Розробники декількох вакцин прагнуть прискорити початок клінічних досліджень своїх препаратів.
Як очікується, у ході клінічного дослідження rVSV-EBOV буде застосована так звана «кільцева вакцинація», при якій щеплення проти інфекції будуть отримувати всі особи, які контактували з виявленими носіями інфекції. Аналогічна тактика застосовувалася під час кампаній проти натуральної віспи - єдиною на сьогоднішній день інфекції, яку вдалося викорінити завдяки вакцинації.
За останніми даними ВООЗ, з квітня минулого року лихоманкою Ебола заразилися майже 24 тисячі мешканців Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне, 9,8 тис. хворих померли. Окремі випадки захворювання фіксувалися на території інших африканських країн, завезені випадки інфекції були виявлені в США і ЄС.