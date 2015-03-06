Завершується III-я фаза клінічних випробувань вакцини проти лихоманки Ебола

Експериментальний препарат, розроблений Канадським агентством громадського здоров'я, фармкомпаніями NewLink Genetics і Merck & Co, планується випробувати в умовах реальної епідемії небезпечної інфекції на території Гвінеї, пише remedium.ru.

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Експериментальний препарат являє собою модифікований вірус везикулярного стоматиту, в структуру якого вбудовані гени. кодують білки вірусу Ебола. Випробування вакцини пройдуть в провінції Нижня Гвінея, де на сьогоднішній день зафіксовано найбільше число нових випадків небезпечної інфекції.

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В даний час епідемія геморагічної лихоманки, що почалася в Африці навесні минулого року, йде на спад. Розробники декількох вакцин прагнуть прискорити початок клінічних досліджень своїх препаратів.

Як очікується, у ході клінічного дослідження rVSV-EBOV буде застосована так звана «кільцева вакцинація», при якій щеплення проти інфекції будуть отримувати всі особи, які контактували з виявленими носіями інфекції. Аналогічна тактика застосовувалася під час кампаній проти натуральної віспи - єдиною на сьогоднішній день інфекції, яку вдалося викорінити завдяки вакцинації.

За останніми даними ВООЗ, з квітня минулого року лихоманкою Ебола заразилися майже 24 тисячі мешканців Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне, 9,8 тис. хворих померли. Окремі випадки захворювання фіксувалися на території інших африканських країн, завезені випадки інфекції були виявлені в США і ЄС.