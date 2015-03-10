Сидячий спосіб життя негативно впливає на мозок

У дослідженні, проведеному в Бостонському університеті, взяли участь більше 1200 дорослих людей. Фахівці спостерігали за учасниками протягом 20 років. На початку дослідження чоловіки і жінки, середній вік яких становив 41 рік, ходили по біговій доріжці зі швидкістю близько 1 метра в секунду. Вчені стежили за кров'яним тиском і частотою серцевих скорочень учасників, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Потім фахівці просканували мозок добровольців, коли тим виповнилося 60 років. Крім того, учасники виконали когнітивні тести. У мозку у тих, чия частота серцевих скорочень на біговій доріжці різко зростала, сірої речовини виявилося менше. Деякі з цих учасників також гірше справлялися з когнітивними тестами. Людям, у яких на біговій доріжці підвищувався діастолічний артеріальний тиск, важко давалися тести на прийняття рішень.

Вважається, що сильне і швидке збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, яке спостерігається, коли неактивна людина займається спортом, пошкоджує мозок. Дрібні кровоносні судини в мозку особливо вразливі до стрибків артеріального тиску. Проблеми з судинами можуть стати причиною зміни структури мозку і когнітивних порушень.

Швидше за все, неактивні люди схильні до розвитку недоумства. Мозок зазвичай зменшується з віком, але різниця в розмірі найбільш помітна при хворобі Альцгеймера. Дослідження, проведене раніше, показало: від когнітивних порушень можуть захистити регулярні прогулянки.