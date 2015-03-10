Тривожний стан заважає приймати правильні рішення

Дослідники з Університету Каліфорнії стверджують: тривожним людям складно вирішувати проблеми в умовах невизначеності, пише med2.ru. Високий рівень тривоги заважає їм шукати інформацію для прийняття того чи іншого рішення. Наприклад, вони не можуть зрозуміти, стабільна ситуація, в якій вони перебувають, чи ні.

Тривога пов'язана з труднощами у використанні інформації про життєві ситуації, з якими людина стикається щодня, та прийняття рішення про те, як слід реагувати. У процесі прийняття рішень у невизначеній ситуації присутні логіка і деяка ступінь ймовірності. Людині необхідно робити висновки з попередніх життєвих подій, щоб, спираючись на них, зробити кращий вибір.

Здатність судити про те, чи були негативні наслідки від прийнятого рішення випадковістю, або ж вони повторяться в аналогічних умовах, - це навик, який дуже важливий для успішного вирішення проблем. Дослідження показало: тривожні люди гірше визначають, в яких умовах вони перебувають (стабільних або ні). Це не дає їм зробити правильний вибір. Нейронні ланцюги, пов'язані з прийняттям неправильних рішень, можуть згодом стати мішенню для лікування тривожних розладів.