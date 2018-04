Цукровий діабет впливає на психічне здоров'я

Діабет виявився небезпечним для психіки людини. Вчені виявили взаємозв'язок між психічними захворюваннями та серйозними формами цукрового діабету другого типу, пише med2.ru.

Пацієнти з цукровим діабетом повинні постійно приймати таблетки, дотримуватися дієти, колоти інсулін. Це веде до порушення синтезу дофаміну в ділянках мозку, які відповідають за контроль негативних емоцій. Результат - підвищена тривожність і депресії.

В ході експерименту були отримані миші зі стійкістю до інсуліну, пише Proceedings of the National Academy of Sciences. Їхня поведінка була схожа на поведінку людей з поєднанням психічних відхилень і цукрового діабету. Доведено, що багато пацієнтів з діабетом схильні до частої зміни настрою, демонстративної пригніченості, іпохондрії і апатії.