Цукровий діабет впливає на психічне здоров'я
Вчені виявили взаємозв'язок між психічними захворюваннями та серйозними формами цукрового діабету другого типу
Діабет виявився небезпечним для психіки людини. Вчені виявили взаємозв'язок між психічними захворюваннями та серйозними формами цукрового діабету другого типу, пише med2.ru.
Читайте такожСтрес може прискорити процес розвитку діабету
Пацієнти з цукровим діабетом повинні постійно приймати таблетки, дотримуватися дієти, колоти інсулін. Це веде до порушення синтезу дофаміну в ділянках мозку, які відповідають за контроль негативних емоцій. Результат - підвищена тривожність і депресії.
В ході експерименту були отримані миші зі стійкістю до інсуліну, пише Proceedings of the National Academy of Sciences. Їхня поведінка була схожа на поведінку людей з поєднанням психічних відхилень і цукрового діабету. Доведено, що багато пацієнтів з діабетом схильні до частої зміни настрою, демонстративної пригніченості, іпохондрії і апатії.