Діти люблять їсти те, що їла їх мати під час вагітності

Якщо в перспективі ви хочете привчити дитину їсти овочі та фрукти, то потрібно під час вагітності дотримуватися особливого режиму харчування, пише toneto.net з посиланням на The Daily Mail. Як було встановлено на прикладі 46 дітей 6-12 місяців, вони охоче їдять те, що їла під час вагітності та грудного вигодовування їх мати.

Наприклад, якщо мати часто пила морквяний сік (кілька разів на тиждень), діти в два рази частіше їли кашу з цим смаком (80 грамів каші проти 44 грамів в контрольній групі). Доктор Джулі Меннелла з Центру Монелл підкреслює: діти спочатку тягнуться до продуктів, що містять цукор і сіль. А ось гіркуваті овочі їм не до смаку. Але їх можна привчити до правильних продуктів.

До речі, діти, яких годували з пляшечки, швидше переходили на овочі та фрукти, якщо дані продукти вводили в їх раціон, коли відбувався перехід на тверді продукти. До 2 років раціон дитини повинен бути таким же різноманітним, що і у дорослого. Дитину просто потрібно познайомити зі смаком овочів і фруктів. Тому обмазувати варенням капусту безглуздо.

Ще проводився окремий тест, який передбачав годування дітей зеленою квасолею протягом 8 днів. У перший день діти з'їдали в середньому 50 грамів квасолі. Але за відведений час кількість зросла до 80 грамів. Притому, це не залежало від методу годування дитини грудьми або з пляшечки.