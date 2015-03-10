Виявлена раніше невідома причина чоловічого безпліддя

Помірні фізичні навантаження корисні для судин і серця, але коли важка фізична праця стає професією, то вона перетворюється в «руйнівника здоров'я». Необхідність надриватися на роботі може позначитися на здатності чоловіків мати дітей.

Американські дослідники з національних інститутів здоров'я (National Institutes of Health) попереджають чоловіків, робота яких пов'язана з важкою ручною некваліфікованою працею, про те, що подібний метод заробляння засобів до існування може позначитися на їх фертильності, пише health-ua.org.

Вчені аналізували дані про стан здоров'я 456 жителів США, середній вік 32 роки.

Всі учасники дослідження були одружені або перебували у цивільних стосунках і збиралися зачати дитину.

Вивчення їх спермограмм показало, що серед випробуваних, які працювали в офісах за персональними комп'ютерами, погані показники сперми спостерігалися у 6%.

Разом з тим серед осіб, зайнятих важкою фізичною працею, погіршення якості сперми було виявлено у 13% учасників.

На якість сперми також негативно впливала наявність підвищеного артеріального тиску.

Серед тих учасників дослідження, які страждали на артеріальну гіпертензію, погіршення якості сперми спостерігалося у 21% , що було на 4% вище в порівнянні з випробуваними, які гіпертонією не страждали.

Варто відзначити також, що на кількість життєздатних сперматозоїдів в еякуляті та їх рухливість вкрай негативно впливав регулярний прийом ліків для лікування хронічних захворювань.

Також було встановлено, що якість сперми нерідко погіршувалася з віком, при великому стажі куріння, а також при недоїданні і роботі, пов'язаній з впливом токсичних речовин (лакофарбова промисловість, виробництво пестицидів тощо).